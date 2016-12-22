В Подмосковье электричка насмерть сбила подростка

В Подмосковье, возле города Ступино, электричка насмерть сбила подростка. Об этом говорится на сайте столичного следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, инцидент произошел на станции Михнево Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Подросток 2001 года рождения шел вдоль путей в наушниках и не слышал приближение электрички.

«Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — сказано в сообщении.

Ранее следователи в Москве начали проверку после того, как ребенок попал под электричку, катаясь на горке у железной дороги. Машинист поезда увидел ребенка и применил экстренное торможение, но из-за близкого расстояния состав вовремя остановить не удалось.