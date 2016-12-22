Эмма Уотсон направила свыше $1,4 млн в фонд по борьбе с домогательствами

Британская актриса Эмма Уотсон пожертвовала £1 млн (более $1,4 млн) в фонд по борьбе с сексуальными домогательствами. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, речь идет о пожертвовании новому фонду UK Justice and Equality Fund, предоставляющему консультации по всей Великобритании с целью побороть харассмент на рабочем месте и обеспечить гендерное равенство.

«Пожертвование поступило после того, как более 200 женщин — британских и ирландских звезд — подписали открытое письмо, призывающее положить конец сексуальным домогательствам на работе», — сказано в сообщении.

Согласно письму, опубликованному в издании The Guardian, в числе подписавших обращение актрисы Кэри Маллиган, Эмма Уотсон, Эмма Томпсон и Кейт Уинслет.

Волна сообщений о сексуальных домогательствах началась после того, как осенью 2017 года стало известно о неподобающем поведении голливудского продюсера Харви Вайнштейна из расследования The New York Times. В материале сообщалось, что Вайнштейн в течение 30 лет домогался ​нескольких десятков актрис и представителей киноиндустрии.