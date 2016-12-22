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Нетаньяху показал с трибуны в Мюнхене обломки иранского беспилотника
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Нетаньяху показал с трибуны в Мюнхене обломки иранского беспилотника
Политика, 18 фев, 17:07
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Нетаньяху показал с трибуны в Мюнхене обломки иранского беспилотника

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в качестве доказательства агрессивной политики Ирана привез с собой на конференцию по безопасности в Мюнхене обломки сбитого иранского беспилотника. Он показал их с трибуны главе МИД Ирана и пригрозил жестким ответом на действия Тегерана.

Нетаньяху выступил перед участниками конференции с трибуны. Во время выступления он поднял вверх обломок беспилотника, который был сбит 10 февраля. При этом он обратился к главе МИД Ирана Мохаммаду Зарифу, который присутствовал в зале. «Это обломок иранского дрона. То, что осталось после того, как мы его сбили. Я привез его сюда, и вы можете видеть его своими глазами. Господин Зариф, вы узнаете его? Это ваше», — сказал глава израильского правительства. Видео с этим моментом было опубликовано на странице Нетаньяху в Facebook.

«Не испытывайте решимость Израиля», — добавил Нетаньяху.

Полное видео выступления премьер-министра было опубликовано на YouTube. Нетаньяху напомнил, что несколько лет назад было заключено соглашение с Ираном о прекращении разработки ядерного оружия. «Соглашение с режимом, который ущемляет собственный народ. Соглашение с режимом, который запугивает своих соседей», — сказал он.

Нетаньяху провел параллели между Ираном и нацистской Германий. «Буду откровенным: Иран это не нацистская Германия. Между ними много различий. Одна страна пропагандировала идею о «высшей расе», а вторая — о «высшей религии», — с иронией сказал премьер-министр. Нетаньяху предупредил, что если Тегерану удастся овладеть ядерным оружием, его агрессия затронет весь мир.

Беспилотник, запущенный с территории Сирии, был сбит израильской армией 10 февраля. В Тель-Авиве заявили, что беспилотник принадлежал иранским ВВС. В то же время в Тегеране эти обвинения опровергли. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми назвал эти заявлениями абсурдными.

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Израиль сбил иранский беспилотник и потерял свой истребитель F-16
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После нарушения воздушного пространства Израиля дроном ВВС страны нанесли ряд ударов по территории Сирии. Официально в Тель-Авиве заявили, что атаке подверглись иранские системы управления беспилотниками. Во время воздушного рейда сирийским ПВО удалось сбить один израильский истребитель F-16. Его пилоту удалось катапультироваться.

Теги: Биньямин Нетаньяху , Израиль
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