В Киеве началась акция протеста сторонников Саакашвили

В Киеве проходит акция протеста сторонников лидера партии «Движение новых сил» и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает УНИАН. По данным агентства, в ней принимают участие 3,5 тыс. человек. Как сообщает корреспондент «Украинской правды», по состоянию на 12:00 в акции приняли участие до 2,5 тыс. человек.
По данным агентства, сторонники бывшего президента Грузии проводят митинг на Михайловской площади. Он начался после шествия от парка имени Тараса Шевченко. Во время марша сторонники Саакашвили требовали отставки действующей украинской власти, в том числе президента Украины Петра Порошенко и Юрия Луценко. Сам бывший грузинский лидер на митинге не присутствовал, но выступил по видеосвязи.
Как отмечает портал «Страна.ua», в день акции протеста проезжую часть Крещатика около площади Свободы перегородили железными конструкциями с портретами людей, которые погибли в 2014 году во время акций протеста на майдане. По данным портала, акции за импичмент Порошенко организованы также в Харькове и Львове. Митинги проходят мирно, о задержаниях и беспорядках не сообщается.депортирован в Польшу. Причиной депортации, по словам члена коллегии украинского МВД Антона Геращенко, стало то, что бывший грузинский президент нарушил миграционное законодательство Украины, когда прорвался через украинскую границу из Польши в сентябре 2017 года.
После того как Саакашвили выдворили с Украины, он подал иск против украинского МВД, Государственной миграционной службы (ГМС) и администрации Госпограничной службы этой страны. Кроме того, он не стал просить у Польши политического убежища. Газета NU.nl 14 февраля сообщала, что бывший грузинский лидер уехал в Нидерланды. Как рассказал адвокат бывшего президента Грузии, его подзащитный намерен поселиться в этой стране.