В Киеве началась акция протеста сторонников Саакашвили

В Киеве проходит акция протеста сторонников лидера партии «Движение новых сил» и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает УНИАН. По данным агентства, в ней принимают участие 3,5 тыс. человек. Как сообщает корреспондент «Украинской правды», по состоянию на 12:00 в акции приняли участие до 2,5 тыс. человек.

По данным агентства, сторонники бывшего президента Грузии проводят митинг на Михайловской площади. Он начался после шествия от парка имени Тараса Шевченко. Во время марша сторонники Саакашвили требовали отставки действующей украинской власти, в том числе президента Украины Петра Порошенко и Юрия Луценко. Сам бывший грузинский лидер на митинге не присутствовал, но выступил по видеосвязи.

Как отмечает портал «Страна.ua», в день акции протеста проезжую часть Крещатика около площади Свободы перегородили железными конструкциями с портретами людей, которые погибли в 2014 году во время акций протеста на майдане. По данным портала, акции за импичмент Порошенко организованы также в Харькове и Львове. Митинги проходят мирно, о задержаниях и беспорядках не сообщается.