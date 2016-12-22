Полиция задержала находившегося три года в международном розыске убийцу

Сотрудники главного управления уголовного розыска и бойцы Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, который три года находился в розыске по линии Интерпола, говорится в сообщении пресс-службы МВД. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

Преступление мужчина совершил на территории Казахстана. «Злоумышленник насильно вывез своего знакомого — 37-летнего местного жителя — на кладбище, где выстрелил в него дважды из обреза охотничьего ружья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. После этого подозреваемый скрылся от правоохранительных органов Казахстана», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчине три года удавалось скрываться от правоохранительных органов. Он прибыл в Россию и жил на территории Московского региона. От правоохранительных органов Казахстана российское МВД получило информацию о том, что он «ведет скрытный образ жизни, постоянно меняя места жительства, и продолжает заниматься преступной деятельностью». В результате разыскных действий его удалось найти в городе Балашихе​. Мужчина был задержан и отправлен под стражу.

В Санкт-Петербурге 16 февраля к 16 годам колонии строгого режима был приговорен Вячеслав Парушенков, который в 2010 году принял участие в нападении на сотрудников вневедомственной охраны, один из которых погиб. Парушенков шесть лет скрывался от правосудия в лесу. Все это время он не общался с семьей. Задержать его удалось только в 2016 году.