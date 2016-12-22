Байкеру Водяному из мотоклуба «Ночные волки» запретили въезд на Украину

Пограничная служба не пропустила на территорию Украины российского байкера из мотоклуба «Ночные волки» по прозвищу Водяной. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Байкер прибыл в киевский аэропорт Борисполь из России. «Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба «Ночные волки» по прозвищу Водяной», — отмечается в сообщении. Однако в службе не указали имя и фамилию мужчины, отметив, что ему запретили въезд на Украину сроком на три года.

В мае 2016 года байкеров из «Ночных волков», которые совершали мотопробег «Дороги Победы — На Берлин»​, не пропустили на территорию Польши, . Позднее руководитель пробега Андрей Бобровский сообщил, что байкерам все же удалось въехать в Евросоюз.

Тогда же украинские пограничники не пропустили через границу семерых байкеров. Речь шла о шести гражданах Белоруссии и одном гражданине Молдавии, которые пытались попасть на территорию Украины из России. «Эта категория лиц [байкеры] находилась на особом контроле», — отмечал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.