Глава МИД Чехии поддержал сохранение санкций против России

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий выступил за сохранение антироссийских санкций. Об этом он заявил во время встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Стропницкий и Климкин во время встречи отметили «активный политический диалог» между двумя странами и обсудили ряд вопросов по чешско-украинскому сотрудничеству. «Чешский дипломат заверил [Климкина] в неизменности курса правительства Чешской Республики по дальнейшей практической поддержке евроинтеграционных стремлений Украины», — отмечается в сообщении.

Президент Чехии Милош Земан, переизбранный в конце января 2018 года, выступает с критикой в адрес антироссийских санкций и считает необходимым развивать отношения с Москвой.