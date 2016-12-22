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Мадуро анонсировал крупные военные учения армии Венесуэлы
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Мадуро анонсировал крупные военные учения армии Венесуэлы
Политика, 18 фев, 05:47
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Мадуро анонсировал крупные военные учения армии Венесуэлы

Армия Венесуэлы 24 февраля начнет крупные военные учения «Независимость 2018», заявил президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает El National.

Глава государства отметил, что учения «покажут миру», что его страна «уважает себя» и «является территорией независимости, достоинства и мира». «Я приказал Боливарианским национальным вооруженным силам <...> провести в субботу, 24 февраля, и в воскресенье, 25 февраля, комплексные многомерные оборонные операции на территории нашей страны «Независимость 2018», — сказал Мадуро.

«Мы собираемся довести до совершенства движения всех подразделений <...> всех танков, всех ракет, самолетов, вертолетов и, прежде всего, мы намерены точно довести до совершенства дух нации», — подчеркнул Мадуро.

География учений будет охватывать пограничные районы с Колумбией и Бразилией, а также акваторию Карибского моря, заключил президент.

Венесуэла обвиняет соседнюю Колумбию в наборе солдат для своей армии на венесуэльской территории.​ В то же время власти Колумбии обвиняют Венесуэлу в поддержке повстанческой Армии национального освобождения (АНО) Кроме того, натянутыми остаются отношения с США, которые ввели в отношении Мадуро и некоторых других руководителей Венесуэлы экономические санкции в ответ на конституционную реформу и давление на оппозицию, несогласную с преобразованиями в стране. Мадуро обвиняет Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.

Теги: Николас Мадуро , Венесуэла , Колумбия , военные учения
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