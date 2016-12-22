В Афганистане группа террористов и наркокурьеров сбежала из тюрьмы

Десять заключенных сбежали из тюрьмы в афганской провинции Майдан Вардак. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на администрацию региона.
«Сбежали десять заключенных, из них двое — террористы из радикального движения «Талибан» (запрещено в России. — РБК), а также восемь наркоторговцев», — сказано в сообщении.
Заключенные совершили побег ночью в пятницу, 16 февраля. Произошедшее расследуют две специальные комиссии, созданные центральными и местными властями.
В начале января на Филиппинах из тюрьмы сбежали 158 человек. Как сообщал Reuters, побег организовали неизвестные, открывшие в тюрьме огонь и убившие нескольких охранников. «Атака была хорошо спланирована. Нападавшие использовали задымление при отступлении», — сообщали местные власти. При этом охране удалось четырех сбежавших задержать.