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СКР возбудил дело о халатности после смерти девочки в Новой Москве
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СКР возбудил дело о халатности после смерти девочки в Новой Москве
Общество, 17 фев, 11:05
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СКР возбудил дело о халатности после смерти девочки в Новой Москве

Следователи возбудили дело о халатности по ст. 293 УК РФ после смерти трехлетней девочки в детском саду в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя комитета Светлану Петренко.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовных дел по факту смерти малолетней девочки.

Накануне СУ СКР России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). ​

По предварительным данным СК, девочка умерла утром 16 февраля. Воспитательница и нянечка одного из детских садов в Новой Москве заметили отсутствие ребенка, когда возвращались с детьми с прогулки. После того как они вернулись на место прогулки, то нашли девочку 2014 года рождения, которая лежала на снегу без сознания. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка.

Позже Павел Карпов, куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковских округов Москвы, где, как пишут СМИ, произошло ЧП, сообщил «Интерфаксу», что информация о том, что воспитатели забыли девочку на прогулке на территории детсада №2120, не соответствует действительности. Он со ссылкой на директора детсада Аллу Шурухину заявил, что ребенку стало плохо во время прогулки. После этого была вызвана скорая помощь и оказаны первичные реанимационные действия. Но девочку не удалось спасти.

Теги: Новая Москва , халатность , смерть ребенка , детский сад , ТиНАО
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