Саакашвили увидел предпосылки развала Украины из-за олигархов

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина может скоро распасться из-за того, что стала мафиозным государством. Об этом политик рассказал венскому изданию Die Presse.

Политик считает, что причина превращения Украины в мафиозное государство — слишком большие экономические интересы олигархов. «70% экономики контролируется семью олигархами. Самые главные из них — [президент Украины] Петр Порошенко и [предприниматель] Ринат Ахметов, на совместную долю которых приходится более половины экономики страны. Институты очень слабы. Государство практически не работает. В стране орудуют военизированные формирования, используемые Порошенко. Такие вооруженные силы есть также у министра внутренних дел [Арсена Авакова] и Ахметова», — пояснил Саакашвили.

Саакашвили, который организовал ряд протестных акций на Украине с требованием импичмента Порошенко, был задержан 12 февраля в киевском ресторане «Сулугуни». Украина выслала его в «страну предыдущего пребывания» — Польшу. Позже политик сообщил на своей странице в Facebook, что получил удостоверение личности в Голландии, которое дает право на проживание и работу в Евросоюзе. Он отметил, что намерен вернуть гражданство Украины. Издание NU.nl пишет, что супруга политика — Сандра Рулофс — является подданной Нидерландов.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что бывший одесский губернатор находится в немецком Мюнхене. «Он здесь с кем-то встречается, мне об этом сказали мои немецкие коллеги», — сказал он журналистам, передает УНИАН.​