МВД предупредило жителей Москвы о неблагоприятной погоде в выходные

Московское управление МВД выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице в предстоящие выходные. Оно опубликовано на сайте управления.

«По данным Метеобюро ожидается выпадение осадков до 10 см. На дорогах возможна гололедица и налипание снега», — говорится в предупреждении. «Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичное предупреждение выпустил Центр организации дорожного движения. «Рекомендуем по возможности оставить автомобили дома. Это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока», — подчеркнули в ЦОДД.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РБК, что в выходные в столице ожидается снегопад, но он не будет таким сильным, как в начале февраля. «Снегопада такой интенсивности, как в начале февраля, мы не ждем. Сегодня в Москве выпадет около 1 см снега», — сказала Позднякова. По ее словам, такая же погода сохранится на выходных, так как столичный регион находится под влиянием атлантического циклона. Она уточнила, что за выходные, 17 и 18 февраля, выпадет от 4 до 6 см снега.