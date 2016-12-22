Медведев предрек новому правительству непростые условия работы

Правительство, которое будет сформировано после президентских выборов, будет работать в нелегких условиях. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Я думаю, что будущий кабинет министров будет тоже работать не в самых легких условиях, поэтому ему нужно будет извлечь определенные уроки из того, что мы делали, из наших достижений, из наших ошибок и продолжить курс на развитие экономики и социальной сферы нашей очень большой страны», — сказал глава правительства.

РБК ранее узнал, что на 11 апреля назначен отчет правительства перед депутатами Госдумы. Реакция на это выступление может повлиять в том числе на состав нового правительства, считают эксперты. Новый состав правительства будет сформирован будущим президентом после выборов 18 марта.