В Дагестане СК начал проверку после смерти покусанного собаками ребенка

В Дагестане следователи начали проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика, который, предположительно, был искусан собаками. Об этом говорится в сообщении главного управления СКР по республике.

По данным следствия, 15 февраля в 23:30 в правоохранительные органы республики поступило сообщение об обнаружении в поселке Семендер Кировского района Махачкалы тела ребенка с множественными рваными ранами.

По предварительным данным, около 19:00 мальчик, оставшийся на некоторое время без присмотра родителей, вышел за ворота дома и пропал. Проискав несколько часов, родители обратились в полицию. Его тело было обнаружено в 800 м от дома.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела мальчика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.