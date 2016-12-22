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Судоремонтники рассказали об ущербе от пожара на «Маршале Шапошникове»
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Судоремонтники рассказали об ущербе от пожара на «Маршале Шапошникове»
Общество, 16 фев, 06:53
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Судоремонтники рассказали об ущербе от пожара на «Маршале Шапошникове»

Пожар на большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников» потушен, от огня пострадала надстройка судна. Об этом рассказал представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС), в который входит предприятие «Дальзавод», занимавшееся модернизацией корабля, передает ТАСС.

Представитель предприятия заявил, что возгорание оказалось «незначительным». «Его вовремя обнаружили, вовремя вызвали МЧС, он локализован, потушен, сейчас проводится осмотр, проливают помещение. Пострадавших нет при пожаре, ущерб незначителен, потому что корабль в ремонте, с него сняты все важные механизмы, приборы», — сообщили в ДЦСС.

В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что на загоревшемся корабле не было боеприпасов и горюче-смазочных материалов, передает «Интерфакс». Представитель пресс-службы, капитан второго ранга Николай Воскресенский заявил, что возгорание произошло при проведении сварочных работ.

Ранее во Владивостокском спасательном координационном центре сообщали, что возгорание началось в машинно-котельном отделении корабля. После возникновения пожара на берег была эвакуирована команда «Маршала Шапошникова» из 106 человек.

Во Владивостоке загорелся противолодочный корабль «Маршал Шапошников»
Общество

Пожар на большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников» возник утром 16 февраля. Над кораблем поднялся столб дыма. К тушению пожара были привлечены 11 пожарных машин и около 50 пожарных. Во Владивостоке «Маршал Шапошников» с 2016 года проходил модернизацию. Этот корабль ранее участвовал в ряде долгосрочных зарубежных миссий, в том числе и в операции по борьбе с сомалийскими пиратами. В 2010 году команда корабля освободила захваченный пиратами танкер «Московский университет».

Видео: VladNews.ru

Теги: ВМФ , Владивосток
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