На Кубе более 30 человек пострадали в аварии с автобусом

В кубинской провинции ​Сьего-де-Авила в аварию попал рейсовый автобус, в котором находились около 40 человек, сообщает издание ​La Demajagua. В результате ДТП пострадали 35 человек.

Авария произошла рано утром, около 4:00 по местному времени. Водитель автобуса потерял управление, в результате чего машина перевернулась. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших. Причины произошедшего пока достоверно неизвестны.

В Гонконге 10 февраля на дороге перевернулся двухэтажный автобус. В результате аварии погибли 18 человек. По версии полиции, к ДТП привело превышение скорости. Водитель отставал от графика и попытался нагнать его на большой скорости.