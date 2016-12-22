Украинская оппозиция потребовала от Киева возвращения Саакашвили

Несколько оппозиционных украинских партий выступили с заявлением, в котором потребовали от властей страны вернуть в страну Михаила Саакашвили, депортированного в Польшу. Текст документа на своей странице в Facebook опубликовал соратник Саакашвили Юрий Деревянко.

Открытое обращение Деревянко назвал «совместным заявлением украинских демократических сил». В конце документа перечислены выступившие в его поддержку партии: «Демократический альянс», «Гражданская позиция», «Народный контроль», «Европейская партия Украины», «Батькивщина» «Объединение «Самопомощь», «Свобода», «Движение новых сил» и общественное движение «Волна».

В документе депортация Саакашвили называется незаконной. «Президент Порошенко и подконтрольные ему силовые ведомства совершили откровенно антиконституционный и неправовой поступок», — заявили авторы документа. В заявлении указывается, что власти страны совершили «политическую расправу» с целью лишить оппозицию одного из лидеров. Таким образом был нанесен ущерб международной репутации Украины и нарушены права человека. «Мы, как и во времена Януковича, оказались на грани диктатуры... Мы констатируем, что президент Порошенко стал на путь подмены закона произволом», — утверждают представители оппозиции.

В связи с этим в заявлении изложено требование о возвращении Саакашвили на Украину и судебном разбирательстве в связи со сложившейся ситуацией. «Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили на Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права», — говорится в тексте.

Михаил Саакашвили, организовавший ряд протестных акций на Украине с требованием импичмента Порошенко, был задержан 12 февраля в Киеве. После этого он был принудительно депортирован в Польшу. Член коллегии украинского МВД Антон Геращенко объяснил это тем, что Саакашвили нарушил миграционное законодательство Украины во время силового прорыва через польско-украинскую границу в сентябре.

После депортации Саакашвили подал иск против МВД, Государственной миграционной службы (ГМС) и администрации Госпограничной службы Украины. Он отказался просить у Варшавы политического убежища. Позднее стало известно, что из Польши Саакашвили направился в Нидерланды.