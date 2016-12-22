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Собчак ответила на отказ Ковалева стать ее доверенным лицом
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Собчак ответила на отказ Ковалева стать ее доверенным лицом
Выборы президента России, 15 фев, 22:02
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Собчак ответила на отказ Ковалева стать ее доверенным лицом
Ксения Собчак не обижается на правозащитника Сергея Ковалева. Ранее он выразил желание быть ее доверенным лицом, однако потом изменил свое решение. «Целиком доверяю вашей совести и благородству», — отреагировала на это телеведущая
Ксения Собчак (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Кандидат в президенты Ксения Собчак ответила на отказ первого уполномоченного по правам человека в России Сергея Ковалева стать ее доверенным лицом. Ответ опубликован на ее личном сайте.

В своем обращении к Ковалеву Собчак написала, что не держит на него обиды.

«Сам факт, что вы согласились со мной встретиться и поделиться своими мыслями, очень меня ободрил и придал мне новых сил в этой предвыборной кампании», — написала Собчак. По ее словам, она испытала «огромное счастье», когда Ковалев лично предложил ей стать доверенным лицом на выборах, «несмотря на то что позже вы изменили свое решение». Собчак извинилась перед правозащитником за съемку их беседы, которая прошла в квартире Ковалева 13 февраля.

«Я отдаю себе отчет, что высказанное вами желание участвовать в моей предвыборной кампании могло кого-то обидеть, и никаким образом не хотела бы ставить вас в двусмысленное положение. Понимаю и принимаю ваше решение, каким бы оно ни было, целиком доверяя вашей совести и благородству», — подчеркнула кандидат в президенты.

Накануне Ковалев передумал становиться доверенным лицом Собчак, опубликовав на сайте «Яблока» открытое письмо к ней. Однако позднее, как указывает сама Собчак, Ковалев написал уточнение, которое «Яблоко» уже опубликовать отказалось. «Что ж, пусть это будет на их совести. Поэтому я печатаю его, а потом мое письмо Сергею Ковалеву», — написала Собчак на своем сайте до текста своего обращения к Ковалеву.

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В первом письме Ковалева говорилось, что ему «не по силам, да и не по душе» работа доверенным лицом Собчак. «Обдумав мое скоропалительное согласие стать вашим доверенным лицом, я понял, что совершил грубую ошибку», — указал Ковалев. В обращении Ковалев отметил, что они «спокойно беседовали» с Собчак, а затем «без предупреждения, без стука, без звонка [появилась] группа неизвестно откуда людей с камерами и микрофонами». «Вероятно, это профессиональные приемы политика и шоувумен», — заключил Ковалев. Он попросил прощения у Собчак за свой отказ и пожелал успехов. В пресс-службе Собчак сообщали РБК, что «очень удивлены» отказом Ковалева. Однако в своем новом письме говорит, что записи и воспоминания Собчак об их встрече 13 февраля «точно соответствуют действительности даже в мелких деталях». В этом Ковалев, по его словам, убедился благодаря «переписке и телефонным разговорам» с Собчак, «придирчивому анализу собственной памяти» и благодаря свидетельствам его жены»

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Ксения Собчак , Сергей Ковалев , выборы президента
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