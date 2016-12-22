Козак рассказал об отсутствии решения об увеличении сметы крымских ТЭС

Просьба компании «Технопромэкспорт» увеличить смету строительства электростанций в Крыму на 3 млрд руб. прорабатывается. Об этом РБК сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Решения пока нет», — уточнил Козак.

«Технопромэкспорт» — дочерняя структура «Ростеха». 2 февраля стало известно, что компания попросила правительство увеличить расходы на проект до 74 млрд руб., так как ей не хватает средств на запуск турбин и собственные расходы. Письмо на имя Козака, с копией которого ознакомился РБК, датировано 25 января.

Ранее Главгосэкспертиза утвердила смету проекта в размере 71 млрд руб., однако на пуско-наладочные работы компании нужно еще 1,6 млрд и 1,5 млрд на содержание службы заказчика-застройщика.

Приведенные расчеты подтвердил директор по научной работе Всероссийского теплотехнического института Юрий Радин. Однако генеральный директор той же организации Олег Барсуков направил в РБК письмо, где говорилось, что институт не подтверждал стоимость запуска турбин, а Радин не имел полномочий ни представлять ВТИ, ни вступать в переписку по этой теме.

Проект включает две электростанции — в Симферополе и Севастополе, мощностью 470 МВт каждая. На них смонтированы газовые турбины Siemens, которые другая структура «Ростеха» — ОАО «ВО «Технопромэкспорт» — купила у завода «Сименс технологии газовых турбин» (Siemens владеет 65% в этой компании) еще в 2015 году, а затем перепродала подрядчику. Несмотря на то что санкции Европейского союза запрещали поставку турбин в Крым, летом 2017 года оборудование попало на полуостров, что вызвало международный скандал.