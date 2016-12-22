Виновника ДТП с 14 жертвами приговорили к 4,5 года тюрьмы

Заинский городской суд Татарстана признал водителя автобуса виновным в ДТП с 14 жертвами и приговорил его к 4,5 года лишения свободы. Об этом РБК сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Авария произошла в ночь на 2 июля 2017 года. Автобус с 28 пассажирами превысил скорость и врезался в грузовик. Обе машины полностью сгорели, выжившие получили различные травмы.

Осужденный будет отбывать срок в колонии-поселении. Он лишен права управления транспортными средствами на три года.

Ранее «РБК-Татарстан» сообщал, что прокуратура требовала для водителя автобуса наказания в виде шести с половиной лет заключения.