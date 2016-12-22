Виновника ДТП с 14 жертвами приговорили к 4,5 года тюрьмы
Общество, 15 фев, 18:29
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Виновника ДТП с 14 жертвами приговорили к 4,5 года тюрьмы
Заинский городской суд Татарстана признал водителя автобуса виновным в ДТП с 14 жертвами и приговорил его к 4,5 года лишения свободы. Об этом РБК сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Авария произошла в ночь на 2 июля 2017 года. Автобус с 28 пассажирами превысил скорость и врезался в грузовик. Обе машины полностью сгорели, выжившие получили различные травмы.
Осужденный будет отбывать срок в колонии-поселении. Он лишен права управления транспортными средствами на три года.
Ранее «РБК-Татарстан» сообщал, что прокуратура требовала для водителя автобуса наказания в виде шести с половиной лет заключения.