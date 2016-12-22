Москвичам пообещали выпадение трети месячной нормы осадков за четыре дня

За ближайшие четыре дня в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщил РБК директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, небольшой снег в Москве пойдет в пятницу, 16 февраля, а в субботу он усилится. «Выпадет 4–5 мм [осадков]. Это умеренный снег, но для Москвы с ее транспортными проблемами, инфраструктурой, выпадение и 3 мм снега становится проблемой, а мы тут прогнозируем 4–5 мм», — сказал Вильфанд.

​«В феврале климатическая норма очень маленькая — 36 мм осадков. Если выпадет за эти четыре дня треть месячной нормы — это 10 мм», — пояснил он.

С субботы температура воздуха в Москве начнет повышаться. «В субботу и воскресенье ночная температура составит минус 4–6 градусов, а днем минус 1–3 градуса», — сообщил синоптик. Такое явное потепление — это условие для формирования гололедицы, скольжения на дорогах, на крышах будут образовываться сосульки, отметил глава Гидрометцентра.

По его словам, в течение ближайших пяти дней давление будет около и чуть выше нормы.

В начале февраля в Москве прошел самый мощный за всю историю метеонаблюдений снегопад. С 3 по 4 февраля в городе выпало 122% месячной нормы осадков. Снег вызвал транспортный коллапс, в связи с чем власти столицы рекомендовали горожанам сократить число поездок и отказаться от использования личного транспорта.

По данным заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, всего в столице к 7 февраля выпало 85 млн кубометров снега. Чтобы вывезти этот снег, требуется железнодорожный состав длиной с экватор Земли, отмечал он.