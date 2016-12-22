Патриарх Кирилл назвал главную миссию девушек

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что главной миссией девушек является рождение детей и их воцерковление. Об этом он сказал во время выступления с проповедью в храме Христа Спасителя, передает «РИА Новости».

По словам патриарха, идеалом молодой жизни должно быть создание семьи, но притом это не единственный идеал. «Но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего», — пояснил священнослужитель.

Годом ранее патриарх Кирилл выразил обеспокоенность из-за жестоких методов воспитания детей в некоторых российских семьях. Он сравнил воспитание детей с отношением Бога к человеку, отметив, что он «силой ничего не делает».