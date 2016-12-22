СК начал проверку экстренной посадки самолета в Благовещенске

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета проводит проверку по факту инцидента с самолетом авиакомпании «Якутия». Об этом сообщает пресс-служба управления.

Самолет Ан-24 летел из Благовещенска в Якутск. Через полчаса после взлета на борту сработал датчик падения уровня масла в правом двигателе. Экипаж принял решение отключить этот двигатель и вернуться в Благовещенск. На борту находились четыре члена экипажа и 31 пассажир, никто из них не пострадал. Самолет также не получил повреждений.

Следствие выясняет причины и обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.