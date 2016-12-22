Суд арестовал замглавы Минсельхоза Забайкалья

В Чите суд арестовал заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края Ирину Малакшинову, подозреваемую в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ​ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Следственного комитета Егора Маркова.

«Суд поддержал ходатайство следователя и избрал для Малакшиновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля», — заявил он. По словам Маркова, следствие посчитало, что, оставшись на свободе, замминистра может попытаться оказать давление на свидетелей, а также воспрепятствовать работе следствия или попытаться скрыться.

10 февраля правоохранительные органы задержали экс-главу Минсельхоза Забайкальского края Михаила Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшинову. За день до этого министр написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. 11 февраля сотрудники Следственного комитета и МВД начали обыски в министерстве сельского хозяйства Забайкалья.

12 февраля следственные органы регионального управления СКР предъявили обвинения Кузьминову и Малакшиновой в совершении преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а также ч. 2 ст. 169 УК России (воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб).

По версии следствия, чиновники превысили свои должностные полномочия при выплате правительственных субсидий, предназначенных для компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера сельхозпроизводителям. Кузьминов и Малакшинова вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий для выделения денег. От их действий пострадали не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинен ущерб на сумму более 10,5 млн руб.