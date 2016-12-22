Медведев изменил ПДД ради участников чемпионата мира по футболу

Премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил транспортным средствам, на которых будут передвигаться делегации и участники чемпионата мира по футболу, ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом сообщается в постановлении главы российского кабмина, опубликованном на сайте правительства.



Данный документ вносит поправки в Правила дорожного движения. Разрешение является временным и будет действовать с 1 июня по 17 июля. Кроме того, по выделенным полосам смогут осуществлять движение представители СМИ и «другие лица, принимающие участие в чемпионате мира». Список транспортных средств, для которых будет действовать разрешение, должен быть определен Минтрансом по согласованию с МВД и оргкомитетом ЧМ-2018.

На сайте правительства отмечается, что временное изменение в правила ПДД позволит отдельным категориям лиц свободно перемещаться по населенным пунктам, где будут проходить матчи чемпионата мира. В кабмине отметили, что организовать это свободное перемещение Россия обязалась перед FIFA.

Поправки были разработаны Минтрансом в соответствии со Стратегией транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России.



С декабря 2017 года РЖД открыли регистрацию мест для болельщиков ЧМ-2018 в специальных поездах, которые будут курсировать между российским городами, где будут проходить матчи чемпионата. Они пройдут по направлениям Москва — Самара, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань, Москва — Адлер. РЖД планируют использовать двухэтажные вагоны и электропоезда «Ласточка».