В ФБР уточнили число пострадавших при стрельбе у штаб-квартиры АНБ

В США в результате стрельбы около штаб-квартиры Агентства национальной безопасности были ранены три человека, в том числе полицейский. Об этом сообщили в ФБР, передает USA Today.



​Ранее сообщалось об одном пострадавшем.



Как отмечается в сообщении в машине, которая пыталась проехать на территорию штаба АНБ через автомобильные ворота, находились три человека.

Официальные представители Агентства национальной безопасности заявили, что машина не доехала до главных ворот здания и не врезалась в них. В ФБР отметили, что инцидент не связан с терроризмом.

Сотрудники Федерального бюро расследований арестовали двух пассажиров автомобиля, а также водителя, который был ранен и госпитализирован. В результате инцидента ранения также получили гражданский и полицейский. Их жизням ничего не угрожает.

Пока неясно, почему автомобиль, который, предположительно, был взят в аренду в Нью-Йорке, ехал по дороге в сторону здания АНБ, находящейся между Вашингтоном и Балтимором, отмечает USA Today. В ФБР отметили, что задержанных допрашивают.