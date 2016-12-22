Полиция проверила сообщение о стрельбе на Боровском шоссе в Москве

Полиция проверила информацию о стрельбе на Боровском шоссе в Москве, противоправных действий на месте не обнаружено. Об этом РБК сообщил дежурный пресс-службы главного управления МВД по столице.

«После сообщений о дорожном конфликте со стрельбой на пересечении улицы Шолохова и Боровского шоссе на место были направлены сотрудники полиции. По прибытии противоправных действий на месте не обнаружено», — сказал он.

О том, что на Боровском шоссе произошла стрельба, сообщил Telegram-канал Varlamov News со ссылкой на очевидца. По его словам, пострадали три человека.

В начале февраля мужчина открыл стрельбу в одном из заведений в центре Москвы. В правоохранительные органы поступило сообщение о конфликт​е двух человек в заведении по адресу: Малая Сухаревская площадь, 8. Отмечалось, что в ходе конфликта мужчина открыл огонь, предварительно, из травматического оружия. Пострадавшего человека госпитализировали, а нападавшего сотрудники правоохранительных органов задержали.