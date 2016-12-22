Путин обсудил с королем Саудовской Аравии сотрудничество в военной сфере

Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели телефонные переговоры, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе и в военно-технической сфере.

«В русле договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Короля Саудовской Аравии в Россию в октябре 2017 года, обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и военно-технической сферах. Выражена готовность к наращиванию плодотворной координации на мировых рынках углеводородов», — сообщили в Кремле.

Стороны также обсудили ситуацию в Сирии. Обмен мнениями произошел «в том числе с учетом итогов сочинского Конгресса сирийского национального диалога», подчеркивается в сообщении.

Путин и король Саудовской Аравии затронули и ситуацию в районе Персидского залива. «Король Саудовской Аравии остановился на отношениях между Катаром и рядом других государств. Российская сторона акцентировала, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации на Ближнем Востоке в целом», — отметили в Кремле.

Кроме того, в ходе телефонной беседы король выразил российскому президенту соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Ан-148 11 февраля.