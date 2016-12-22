СМИ узнали о гибели военных в ДТП с кортежем президента республики Конго

Кортеж президента Демократической республики Конго Жозефа Кабилы попал в ДТП недалеко от города Сонгололо в провинции Центральное Конго, в результате чего погибли пятеро военнослужащих. Об этом сообщает радиостанция Okapi со ссылкой на очевидцев.

ДТП произошло в деревне Минкело. Один из джипов президентского кортежа потерял управление, после чего несколько раз перевернулся. Очевидцы отметили, что кортеж двигался со значительным превышением скорости. В результате произошедшего погибли пятеро военных, еще несколько человек пострадали. Они были отправлены в госпиталь.

Местные власти заявили, что им ничего не известно о каком-либо ДТП. Радиостанция сообщила, что Кабила возвращался в столицу страны Киншасу из главного конголезского порта Матади, где прошла церемония запуска в эксплуатацию буровой установки нефтегазовой компании Perenco, а также открытие нового административного здания провинции Центральное Конго.