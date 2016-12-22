В результате ДТП в Ливии погибли 30 мигрантов

По меньшей мере 30 мигрантов из ​Сомали и Эритреи погибли в ДТП ​на юго-западе Ливии. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает телеканал Sky News Arabia.

Как уточняет Reuters, еще 78 человек получили ранения. Инцидент произошел в 80 км к югу от города Бени-Валид. Водитель не справился с управлением, и машина перевернулась.

«Пострадавших госпитализировали. Водитель к нам не поступал, о его состоянии нам ничего не известно», — сообщили агентству представители властей региона.

В начале февраля не менее 90 человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Ливии.