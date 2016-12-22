Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Москве

В Даниловском районе Москвы обрушились строительные леса. Пострадали два человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Оба пострадавших — рабочие, их передали медикам. «Это охраняемая территория, прохожих там быть не могло», — уточнили в МЧС.

Агентство «Москва» уточняет, что инцидент произошел по адресу: Тюфелева Роща, 2. Причины происшествия выясняются.

30 января в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» обрушились строительные леса. Пострадали пять человек. После завершения проверки вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что виновниками ЧП были сотрудники «Гормоста», нарушившие технические нормативы.