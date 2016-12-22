В Саудовской Аравии отменили занятия из-за песчаной бури

В Саудовской Аравии песчаная буря стала причиной закрытия школ и университетов в столице страны Эр-Рияде и нескольких провинциях. Об этом сообщает Arab News.

Песчаная буря вызвала резкое ухудшение видимости. Скорость ветра достигает 55 км/ч. По оценкам метеорологов, буря продлится еще несколько дней.

Видео, показывающее последствия песчаной бури в Эр-Рияде, опубликовал на своей странице в Twitter телеканал Alekhbariya.