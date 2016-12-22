В Госдепе назвали джаз способом борьбы с советской пропагандой

В музее истории Госдепа США открылась выставка, посвященная «джазовой дипломатии». Об этом журналистам рассказала представитель музея Элисон Манн. Стенограмма разговора опубликована на сайте ведомства.

В экспозиции рассказывается как о явлении «джазовой дипломатии», так и о музыкантах, которые в ней участвовали «особенно в годы холодной войны». Она уточнила, что музыкантов можно назвать представителями «гражданской дипломатии». Они посещали социалистические страны и «использовали джаз, как способ борьбы с советской пропагандой».

На вопрос, применялась ли такая дипломатия где-то еще, Манн ответила утвердительно. В частности, по ее словам, в экспозиции есть фотография Луи Армстронга верхом на верблюде, сделанная в Египте. Выставка продлится два месяца.