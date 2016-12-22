Mercedes отзовет 1,5 тыс. машин в России из-за подушек безопасности

Почти 1,5 тыс. фургонов Mercedes-Benz V-Klasse/VITO (447) в России отзываются из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Речь идет о 1480 машинах, проданных с 2014 по 2015 год. Из-за недостаточного заземления рулевой колонки при повреждении токопроводящих дорожек в блоке переключателей в них могут внепланово срабатывать подушки безопасности водителя. Это может привести к травмированию водителя.

У отозванных машин проверят предохранители, а их рулевой вал доработают электрической перемычкой. Все работы будут бесплатными для владельцев.