Mercedes отзовет 1,5 тыс. машин в России из-за подушек безопасности
Общество, 14 фев, 11:53
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Mercedes отзовет 1,5 тыс. машин в России из-за подушек безопасности
Почти 1,5 тыс. фургонов Mercedes-Benz V-Klasse/VITO (447) в России отзываются из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
Речь идет о 1480 машинах, проданных с 2014 по 2015 год. Из-за недостаточного заземления рулевой колонки при повреждении токопроводящих дорожек в блоке переключателей в них могут внепланово срабатывать подушки безопасности водителя. Это может привести к травмированию водителя.
У отозванных машин проверят предохранители, а их рулевой вал доработают электрической перемычкой. Все работы будут бесплатными для владельцев.