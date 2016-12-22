Пять человек пострадали при аварийной посадке борта Delta в Нигерии

В Нигерии пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту Лагоса, пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Всех пассажиров эвакуировали из самолета после посадки. По данным авиакомпании, у лайнера Airbus A330-200 возникли проблемы с одним из двигателей, после чего пилоты приняли решение экстренно сесть. Самолет направлялся из нигерийского Лагоса в город Атланту в США. На борту находились 234 человека.

Накануне в аэропорту имени Джона Уэйна, находящегося возле Лос-Анджелеса в штате Калифорния, экстренно сел самолет авиакомпании Southwest Airlines. Причиной аварийной посадки стало задымление на борту лайнера. В самолете находились 144 человека, в том числе пять членов экипажа. При посадке несколько пассажиров получили небольшие травмы. Самолет направлялся в город Сан-Хосе в Калифорнии.