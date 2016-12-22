«МиГ» предостерег Украину от модернизации истребителей в штурмовики

Модернизация истребителей МиГ-29 ВВС Украины на имеющихся у нее ремонтных мощностях небезопасна. Об этом говорится в сообщении российской самолетостроительной корпорации «МиГ», поступившем в РБК.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы планируемой модернизации МиГ-29 ВВС Украины, специалисты отметили, что устаревшая конструкторская документация, которая, возможно, была получена незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин.

«Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью», — отметили в корпорации. «Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик», — считают эксперты.

8 февраля украинское издание «Деловая столица» сообщило о планах модернизации МиГ-29 в штурмовик. По информации издания, на вооружении украинской армии имеется примерно 45–50 машин этого типа.