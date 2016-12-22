Прокуратура начала проверку сообщений о поборах и молитвах в спортшколе

В Санкт-Петербурге прокуроры начали проверку сообщений о «незаконных способах воспитания» детей и сбора денег с их родителей в детско-юношеской школе олимпийского резерва. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.
Родители воспитанниц школы пожаловались на тренеров уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой. Тренеры якобы унижают, оскорбляют детей и необоснованно отчисляют их за неповиновение. По словам родителей, одну из воспитанниц Марину и ее партнершу в качестве наказания заставили заниматься без присмотра тренера и страховки.
«В результате Марина упала с высоты вытянутых рук партнерши вниз головой, после чего потеряла сознание», — сказано в сообщении. Девочка получила закрытый перелом грудины.
Помимо ежемесячных сборов с родителей на оборудование в спортзал и психолога, тренеры, по данным Агапитовой, практикуют молитвы в школе, медитации и сочинения на философские темы.
В начале декабря прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о нарушениях в другой спортшколе — СДЮСШОР №1 Фрунзенского района. Родители воспитанниц рассказали, что детей заставили мыть туалет.