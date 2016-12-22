Семь человек пострадали при пожаре в жилом доме в Самаре

В Самаре после пожара в многоквартирном доме в Промышленном районе города госпитализированы семь человек​, сообщили РБК в Минздраве Самарской области.

«На самом пожаре было пять госпитализаций, [пострадавшие] разного возраста, был и маленький ребенок 11 месяцев. Он госпитализирован в больницу им. Ивановой. Остальные четыре пациента госпитализированы в токсикологическое отделение больницы им. В.Д.Середавина», — пояснили в областном Минздраве.

В ведомстве добавили, что утром на следующий день были госпитализированы еще двое пострадавших — мужчина вызвал скорую помощь, а женщина обратилась в медучреждение самостоятельно.

Уточняется, что на пожаре работали четыре бригады скорой помощи, а также сотрудники центра медицины катастроф.

Как сообщает управление МЧС по Самарской области, пожар произошел в Промышленном районе Самары вечером 12 февраля. В тушении приняли участие 24 человека и семь единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.