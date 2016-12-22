В Москве уволили запретившего детям выходить на уроке в туалет учителя

Учитель столичного лицея №1795, который разослал родителям школьников памятки о запрете детям выходить в туалет на уроке, уволен. Об этом ТАСС рассказала директор учебного заведения Валентина Сетежева.

По словам директора, в классе назначен новый классный руководитель. «Родителям данного класса, которые получили эту противоправную рассылку от сотрудника, я принесла свои личные извинения», — добавила Сетежева.

В памятке, разосланной педагогом родителям, говорилось, что для получения разрешения выйти на уроке в туалет школьники должны предоставить медицинскую справку. Кроме того, учителям запрещалось без письменного согласия родителей отпускать детей раньше с урока.

В субботу, 10 февраля, в отношении педагога была начата служебная проверка. Директор лицея заявила РБК, что это была «частная инициатива одного классного руководителя», а в школе такой практики нет.​