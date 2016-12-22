Самолет-разведчик США пролетел вблизи Калининградской области

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США произвел полет вблизи границ Калининградской области. Об этом сообщает на своей странице в Twitter сервис MilRadar, отслеживающий перемещение военных самолетов.

Согласно информации сервиса, самолет RC-135W с бортовым номером 62-4134 12 февраля вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, на которой базируются части американских ВВС в Европе. Самолет выполнял миссию в Прибалтике. Он совершил полет у границ Калининградской области не покидая воздушного пространства Литвы и Польши, следует из данных MilRadar.

RC-135W — модификация самолета-заправщика KC-135, разработанного на базе гражданских лайнеров Boeing. Он оснащен средствами радиоэлектронной разведки и слежения.

На прошлой неделе патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США, который предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, совершил разведывательный полет вдоль берега России над Черным морем. Самолет с бортовым номером 169011 и позывным PS056 сделал несколько кругов вблизи Новороссийска и Геленджика. После этого он направился к побережью Крыма, где также совершил несколько кругов.