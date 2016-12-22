Рособрнадзор лишил лицензии два московских вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила лицензии Московский институт физической культуры и спорта и Московский институт психологии, сообщается на сайте ведомства.

Действие лицензии первого вуза прекращено на основании решения Арбитражного суда. Второй вуз лишен лицензии из-за того, что он не устранил ранее выявленное «несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам», говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Института иностранных языков в Москве. Такое решение было принято по итогам проведенных проверок. Тогда же за неисполнение предписаний в установленные сроки ведомство запретило прием в Подольский социально-спортивный институт.

