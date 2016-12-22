Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Турции

В районе населенного пункта Акчаабат на севере Турции, имеющего выход к Черному морю, зарегистрирована вспышка сибирской язвы, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Госпитализированы более 70 человек, из которых у трех диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась», — говорится в сообщении. Согласно эпидемиологическому расследованию, которое провели местные органы здравоохранения, вспышка связана с разделкой больных коров и употреблением в пищу инфицированного мяса, сообщили в Роспотребнадзоре.

Турецкие специалисты принимают меры для того, чтобы остановить дальнейшее распространение инфекции. Материал для лабораторных исследований был направлен в Анкару, добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре призвали россиян учитывать данную ситуацию при планировании поездок.