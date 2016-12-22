Компания Фридмана инвестирует $500 млн в добычу нефти и газа в Египте

Нефтегазовая компания DEA Deutsche Erdoel, входящая в группу LetterOne Михаила Фридмана, намерена инвестировать $500 млн в добычу нефти и газа в Египте в течение трех лет. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Египет продолжает оставаться важным направлением в глобальном портфеле DEA. При целевых инвестициях в наши ключевые активы мы планируем удвоить нашу продукцию в стране в течение следующих двух лет», — заявила генеральный директор DEA Мария Мореус Хансен. Компания планирует увеличить добычу на нефтяных месторождениях в Суэцком канале и газовом месторождении Disouq в дельте реки Нил.

DEA начала свою работу в Египте в 1974 году, за последние три десятилетия компания добыла более 650 млн барр. нефти. Компания занимается добычей совместно с египетской нефтяной компанией EGPC и под управлением Suez Oil Company (SUCO). В сообщении DEA отмечается, что нефтяные компании недавно договорились расширить проекты Ras Budran и Zeit Bay.

В начале октября 2017 года DEA сообщила о покупке 50-процентной доли в проекте разработки нефтяного месторождения Огаррио в Мексике. Общая сумма сделки составила $404 млн. Под контроль DEA перешла инфраструктура месторождения, в том числе нефтепроводы.