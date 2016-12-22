Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке блинов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал рекомендации о мерах предотвращения отравлений в период Масленицы.

При покупке готовых блинов с начинками и без рекомендовано обращать внимание на их внешний вид, срок годности и условия хранения. На этикетке должны быть указаны сведения о составе, дате изготовления, производителе и пищевой ценности. Также там должен стоять единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза. Упаковка должна быть неповрежденной, сами блины — одинакового размера, плотно свернутые, цветом от светло-кремового до слегка коричневого.

В идеале блины должны состоять из молока, муки и куриных яиц, однако использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещается.

Покупая продукты для изготовления блинов дома, нужно обратить внимание на наличие информации о производителе, сроке годности, условиях хранения. В ведомстве советуют проверить соблюдение условий хранения продуктов и наличие у торговой точки документов, подтверждающих качество и безопасность. Приобретать продукты с рук и в местах несанкционированной торговли не рекомендуется.

Приобретая блины в местах массовых гуляний, нужно внимательно отнестись к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, в каких условиях хранятся начинки и прочие ингредиенты.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о соблюдении гигиены. Перед употреблением пищи на улице рекомендовали протирать руки влажными салфетками.

Жирную и жаренную пищу в ведомстве посоветовали чередовать с сырыми овощами — это способствует нормализации пищеварения. Также россиянам рекомендовали активнее участвовать в праздничных мероприятиях и проводить больше времени на свежем воздухе.