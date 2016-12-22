Умер снявшийся в «Нежном возрасте» сын режиссера «Ассы» Дмитрий Соловьев

Дмитрий Соловьев (Фото: кадр из фильма «Нежный возраст»)

Умер актер фильма «Нежный возраст» Дмитрий Соловьев — сын режиссера «Ассы» Сергея Соловьева. Об этом сообщила РБК актриса, бывшая жена Соловьева-старшего Татьяна Друбич.

«Скоропостижно скончался. [Его похоронят] на Троекуровском кладбище в среду», — рассказала Друбич.

По данным пресс-службы Союза кинематографистов России, прощание с Дмитрием Соловьевым состоится 14 февраля в 10:30 мск в храме Иоанна Богослова на Бронной (Богословский переулок, дом 4). Союз приносит соболезнования родным и близким погибшего. «На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Соловьева Дмитрия Сергеевича», — говорится в сообщении.

Причина смерти актера не сообщается.

Дмитрий Соловьев сыграл главную роль в фильме своего отца «Дом под звездным небом». Также артист был соавтором сценария фильма «Нежный возраст», в котором он сыграл главную роль, и продюсером фильма «Ке-ды».