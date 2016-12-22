В Москве погиб водитель упавшего в Яузу автомобиля
Общество, 12 фев, 11:32
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В Москве погиб водитель упавшего в Яузу автомобиля
В Москве в результате падения автомобиля в реку на Андроньевской набережной погиб человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Москве.
«В результате ДТП один человек погиб. Автомобиль был KIA», — добавили в управлении.
Автомобиль и водителя на дне обнаружили водолазы, говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве. Машина была извлечена из воды при помощи автокрана.
Утром 12 февраля автомобиль протаранил ограждение Андроньевской набережной у Андроникова монастыря и упал в Яузу.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.