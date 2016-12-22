В Иркутской области нашли сбежавшего из Зимы школьника

В Иркутской области полицейские нашли 10-летнего школьника из города Зима, который пропал без вести в начале февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Школьник был обнаружен 10 февраля в городе Усолье-Сибирском благодаря помощи граждан. Его временно поместили в детский приют города Саянска. «Установлено, что противоправные действия в период безвестного отсутствия в отношении ребенка не совершались», — уточняет пресс-служба.

По данным полиции, семья, в которой он воспитывается, поставлена на профилактический учет. В отношении родителей мальчика приняты меры по привлечению их к административной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию.

О пропаже внука в полицию 4 февраля заявила его бабушка. Она рассказала, что мальчик длительное время не появлялся дома.

В поисках ребенка участвовали около 100 человек: полицейские, сотрудники местной администрации, ветераны органов внутренних дел и волонтеры. 9 февраля в Зиму прибыл сводный отряд ГУ МВД по Иркутской области.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщил, что найденный мальчик — ученик второго класса. Он, по словам бабушки, ушел из дома к другу 1 февраля, после чего пропал.