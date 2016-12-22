В Японии из-за снегопадов погибли пять человек

В Японии пять человек погибли в результате инцидентов, вызванных сильными снегопадами, сообщает телеканал NHK

В префектуре Фукуи 68-летний мужчина погиб, упав с крыши при уборке снега. 66-летний мужчина умер от инфаркта в салоне своей машины после работ по расчистке дороги от снега. Еще три человека отравились угарным газом из-за того, что снег забил выхлопные трубы их машин, попавших в снежные заносы.

Также 73 человека получили травмы. Наиболее частая причина травм — падение с крыши во время уборки снега.

В начале февраля на Японию обрушились рекордные снегопады. Так, в префектуре Фукуи к западу от Токио выпало до 1,3 м снега, а в префектуре Исикава — 1,9 м. Такое количество осадков выпало впервые с 1981 года. Из-за непогоды были отменены десятки авиарейсов, остановлено движение поездов в центральной части страны, а также прекращены занятия в школах.



