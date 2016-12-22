В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии отравившихся в школе детей

Состояние пациентов, которые поступили в больницы Татарстана после того, как отравились в столовой одной из школ села Казанбаш и в Арском районе, оценивается как стабильное средней тяжести. Об этом заявил министр здравоохранения республики Адель Вафин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в правительстве по поручению президента Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

На фоне проводимого лечения у пациентов наблюдается улучшение. В Республиканской клинической инфекционной больнице в Казани (РКИБ), куда были направлены отравившиеся, развернуты дополнительные койки для их госпитализации. Организован комплекс лечебно-диагностических мероприятий, отобран клинический материал для расшифровки групповой заболеваемости.

Все заболевшие дети питались 10 февраля в столовой Казанбашской школы, отметил Вафин. Члены комиссии решили закрыть ее на четыре дня — за счет весенних школьных каникул.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану, главного государственного санитарного врача республики Марины Патяшиной, сейчас в Казанбашской школе работает бригада Роспотребнадзора. Чиновница отметила, что 80% всех случаев кишечных инфекций — отсутствие должного контроля и нарушение санитарных норм и правил.

Прокуратура Татарстана проверит организацию питания детей в образовательном учреждении и соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приема пищи, а также наличие и подготовку соответствующего персонала, законность поставки продуктов питания и другие вопросы.

Ситуацию контролирует глава региона Рустам Минниханов.

В воскресенье, 11 февраля, в РКИБ Казани было госпитализировано 32 жителя Арского района Татарстана с подозрением на острую кишечную инфекцию, среди них 30 учащихся Казанбашской школы (1–9-е классы), один учитель и одна девушка — сестра одной из учениц этой школы. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что случаи отравления были зафиксированы в средней школе села Казанбаш и в Арском педагогическом колледже. В сообщении уточнялось, что в результате отравления были доставлены в больницу 30 школьников, один учитель и студентка колледжа.