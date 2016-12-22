Жертвами пожара в Астрахани стали четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Астрахани. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

Жертвами стали мужчина 1986 года рождения, женщина 1966 года рождения и двое детей 2010 и 2014 годов рождения. С места пожара были госпитализированы женщина 1989 года рождения и ребенок 2009 года рождения. В настоящий момент спасатели продолжают разбирать завалы дома, который обрушился при пожаре.

Возгорание произошло 11 февраля в 03:38 мск в Кировском районе Астрахани по улице Калинина, 35. Загорелась внутренняя отделка и вещи в двухквартирном жилом доме. Площадь пожара составила 20 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых приборов. Пожар был потушен в 03:57 мск. В ликвидации последствий пожара принимали участие семь спасателей и две единицы техники.